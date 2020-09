Haarenaren gaan in Oisterwijk minder aan de gemeente betalen

OISTERWIJK - Nu hun dorp per 1 januari in de gemeente Oisterwijk, luidt een niet onbelangrijke vraag: wat gaan de Haarenaren daarvan merken in hun portemonnee ?

Volgens wethouder Dion Dankers ziet een vergelijking van de gemeentelijke lasten er goed uit: ,,Ze gaan er over het algemeen op vooruit.”

Bijvoorbeeld een vrijgezel in een koopwoning van 3,5 ton betaalt in Haaren 833 euro aan onroerendzaakbelasting, riool en afval. In Oisterwijk is de rekening nu nog 707 euro. Het college stelt de raad wel voor om de ozb voor het tweede jaar op rij met 10 procent te verhogen.

Voor een alleenstaande in een huurwoning (alleen riool en afval) is het verschil nog veel groter: 401 euro (Haaren) tegen 180 euro (Oisterwijk).

Bouwleges hoger

Ook voor ondernemers valt de rekening in Haaren hoger uit dan in Oisterwijk. Horecaondernemers betalen er ook veel minder voor een drank- en horecavergunning. Bouwleges zijn in Oisterwijk dan weer fors hoger.

Voor toeristen is Oisterwijk per overnachting juist duurder: 2 euro versus 1,15 euro. Anders dan in Haaren moeten ook arbeidsmigranten in Oisterwijk toeristenbelasting betalen.

De belasting voor forensen, die niet in de gemeente staan ingeschreven maar er wel vaak verblijven, is in Oisterwijk hoger, tenzij het om dure huizen gaat.

Hondenbelasting weg

Harmoniseren - gelijke tarieven voor alle inwoners - is de opgave voor de nieuwe gemeente. Voor de hondenbelasting is dat al gelukt. Oisterwijk schaft die af, Haaren had er geen.

Maar er zijn nog verschillen die geslecht moeten worden. Zo rekent Oisterwijk voor terrassen wel precariorechten, maar Haaren niet. Hetzelfde geldt voor het organiseren van evenementen.