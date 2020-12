Haarense wethouder Van Hal maakt aan het buitengebied geen woorden meer vuil

HAAREN - Harry van Hal, de CDA-wethouder die dit jaar in Haaren een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor elkaar bokste, zwijgt over de poging om dat plan te torpederen.

,,Haaren is ten einde", doelt zijn woordvoerster op de gemeentelijke herindeling die op 1 januari haar beslag krijgt. ,,Wethouder Van Hal heeft in september al duidelijk gemaakt wat hij van de bezwaren van Oisterwijk, Boxtel en Vught vindt.”

Die drie ‘ontvangende gemeenten’ stappen gezamenlijk naar de Raad van State om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan dat in hun deel van de Haarense erfenis zit.

De drie waarschuwden in september op hoge toon de raad van Haaren niet akkoord te gaan met het collegevoorstel. Er zou in het buitengebied van de op te heffen gemeente Haaren straks veel meer mogelijk zijn dan bij de drie nieuwe gemeenten het geval is. Tilburg, dat Biezenmortel overneemt, hield zich buiten het gekrakeel.

Ruggensteun van provincie

Van Hal schermde met ruggensteun van de provincie. Hij wees er bovendien op dat Haaren een zorgvuldige, jarenlange procedure heeft doorlopen met inspraak van alle belanghebbenden.

Dat is ook de reden waarom Jan van Ginneken denkt dat de Raad van State het Haarense bestemmingsplan overeind zal houden. Het Oisterwijks college schat dat juist heel anders in. Het denkt dat de bestuursrechter het beroep van een gemeente tegen het ‘eigen’ bestemmingsplan wel gegrond moet verklaren.

Volledig scherm Jan van Ginneken, geflankeerd door Hans Pennings en het ook gekozen raadslid Sharon Kroon, voerde voor D66 de Oisterwijkse lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen aan. © D66

Van Ginneken zit nog heel even in de raad van Haaren namens Progressief '96, maar hij is voor D66 gekozen in de raad van Oisterwijk.

,,Samen met twee fractiegenoten heb ik mij in september van stemming onthouden. Wij waren het er niet mee eens dat het bestemmingsplan in principe alles mogelijk maakt. Een GroenLinks-college kan zonnepanelen in weilanden toestaan, een VVD-college een casino. De kwestie was ons alleen geen politieke crisis waard.”

De eigen Progressief-wethouder Adrienne Verschuren, straks PRO-raadslid in Oisterwijk, stond ook achter het plan van haar CDA-collega Van Hal.