Haast? Een tag op de fiets en doorlopen: met nieuw foefje aan boord is 'fietsenhotel’ aan Spoorlaan open

,,Hier, dit zijn ze.” Een medewerker van de nieuwe fietsenstalling aan de Spoorlaan - net open - laat een doos vol chips zien. Die klinken ze aan de frame van de fiets, zodat mensen voortaan zonder omkijken de stalling in en uit kunnen lopen.



,,Daarna komt er geen ov-chipkaart meer aan te pas”, zegt Pol Ramos, districtmanager van de NS. ,,Als je langer dan 24 uur parkeert, kun je ook automatisch betalen als je dat wil.”



De nieuwe in- en uitcheckzone voor fietsen moet het reizen ‘drempelloos’ maken, dat mensen niet hoeven te wachten als ze haast hebben. Tilburg is het tweede station met de techniek, die voor corona als pilot in Breda draaide. In Amsterdam Amstel is de techniek nu in gebruik genomen, meer stations volgen. Begin volgend jaar bijvoorbeeld ook in de stalling aan de LocHal-zijde.