Haghorst als puzzelstukje in het oplossen van wereldproblemen rond energie

Duurzame energie is een kwestie van lange adem, zo heeft Van Oirschot inmiddels gemerkt. Op zijn 24e startte hij met een plan voor 26 hectare aan zonnepanelen in Haghorst en hij had gehoopt dat het er voor zijn 30e verjaardag zou liggen. ,,Dat is niet gelukt”, zegt de dertiger met een vette glimlach. Want het is niet zo dat hij daar mismoedig van is geworden.