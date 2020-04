Haghorst blij met plan voor dorpshart, nu de gemeenteraad nog

Na haar 103de viel bijna ook Jokes 104de verjaardag in het water, 250 kaartjes maken het goed

16 april TILBURG - Wat een feestdag was het voor Joke Vermeiren. Op haar 104de verjaardag was bezoek alleen op afstand welkom en haar 103de verjaardag viel vorig jaar óók al in het water. Met dank aan een oproep op Facebook werd het een dag om nooit te vergeten.