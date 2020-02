Haghorst hoopt op kleine stapjes als oplossing voor geluidsoverlast van Vliegbasis

HAGHORST/HILVARENBEEK - De Coöperatie Haghorst nodigt alle inwoners van het Beekse kerkdorp uit voor een informatieavond van Vliegbasis Gilze-Rijen. Voorzitter Wim Blankers hoopt op een zo groot mogelijke opkomst. ,,Het is goed als Defensie merkt dat de overlast van laagvliegende helikopters in Haghorst echt wel erg is.”

Over precieze cijfers beschikt Defensie niet en de coöperatie dus ook niet. Dat het aantal klachten uit Haghorst is gestegen, is zeker. ,,Dat komt omdat we in Haghorst mensen aanmoedigen om vooral een klacht in te dienen als ze last hebben van de helikopters. Als ze dat niet weten bij Defensie, dan gebeurt er zeker niets”, aldus Blankers. Hij is namens de gemeente Hilvarenbeek vertegenwoordigd in de Commissie Overleg Voorlichting Milieu Gilze Rijen.

Quote Hopelijk krijgt de avond een vervolg. Dat kunnen kleine stapjes zijn Wim Blankers, Haghorst Haghorst neemt een rare uitzonderingspositie in ten opzichte van Hilvarenbeek en de andere kernen. Mensen in Haghorst moeten bij de Vliegbasis Eindhoven een klacht indienen en niet in Gilze en Rijen. Defensie heeft beloofd een centraal meldpunt in te richten, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Een andere belofte komt de vliegbasis nu wel na en dat is een informatiebijeenkomst houden.

Tijdens deze avond op woensdag 4 maart vertellen vertegenwoordigers van het Defensie Helikopter Commando Vliegbasis Gilze-Rijen ‘wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze dat doen’, staat in een persbericht. Het is ook de bedoeling om in dialoog te gaan en dat is waar Blankers ook op hoopt.

,,Ze beseffen bij Defensie voor een deel wel dat de overlast soms ernstig is, maar dat willen we toch tijdens die avond goed benadrukken. In de hoop dat dat ook een vervolg krijgt. Dat kunnen kleine stapjes zijn. Dat er rekening wordt gehouden met de natuurgebieden, dat de route daarvoor iets wordt verlegd bijvoorbeeld.”

Meer boven het hoofd

Juist nu is het belangrijk om dat te laten horen, meent Blankers, omdat ‘Haghorst nog meer boven het hoofd hangt’. In het nieuwe luchthavenbesluit voor Vliegbasis Gilze-Rijen staat aangekondigd dat Defensie vaker gaat oefenen, ook na 23.00 uur.