Haghorst loopt 20.000 euro bij elkaar voor het Ronald McDonald Huis én voor Merle

HAGHORST - In het hele land werd tijdens de Homewalk geld ingezameld voor het Ronald McDonald Huis. In Haghorst liepen negen inwoners speciaal voor Merle van Dorst en het huis in Utrecht. Daar wandelden ze in totaal ruim 20.000 euro voor bij elkaar.

Het team Kokoro, zoals de negen Haghorstenaren zich hadden genoemd, vertrok zaterdag om 12 uur voor een tocht van 120 kilometer in totaal die ze in 24 uur gingen lopen. Dit verdeeld in etappes van steeds 20 kilometer in groepjes van twee wandelaars.

De aanleiding voor de deelname aan de Homewalk vanuit Haghorst was de steun die het echtpaar Ellie van Dorst en Rick van Gils uit Haghorst hebben ervaren in het Ronald McDonald Huis te Utrecht. Ze konden daar in 2014 wekenlang, dag in dag uit, verblijven om zo makkelijk bij hun 13 weken te vroeg geboren dochter Merle te kunnen zijn.

,,Juist omdat we haar heel graag vast wilde houden en zoveel mogelijk bij haar wilde zijn, was het Ronald McDonald huis in Utrecht tegenover het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis de oplossing voor ons. Nu 7 jaar later de Homewalk is opgezet, is dit het moment om iets terug te doen”, aldus de dankbare ouders Rick en Ellie in hun oproep voor sponsoring. Uiteraard liepen ook zij mee in het team van Kokoro.

De Homewalk is een landelijke opgezette sponsorwandeltocht ten bate van het Ronald McDonald Kinderfonds die dit jaar voor het eerst werd gehouden.

En de sponsoractie voor het goede doel mag na afloop met recht een succes worden genoemd. Burgemeester Evert Weys mocht zondagmiddag om 12.00 uur bij de finish in het centrum van Haghorst via de overhandiging van een cheque symbolisch het exact opgehaalde sponsorbedrag bekend maken. Het Ronald McDonald Huis Utrecht mag rekenen op een ondersteuning van euro 20.185.-.

,,Een fantastische prestatie waar heel Haghorst en de gemeente Hilvarenbeek trots op mag zijn”, vindt de burgemeester. Ellie van Dorst is ook heel tevreden over het opgehaalde bedrag voor het goede doel. ,,We hadden niet gedacht dat we twintigduizend euro zouden halen. We zijn heel trots op wat we samen bereikt hebben. We sluiten op deze manier een voor ons ellendige periode af. Heel blij zijn we ook op de groene trui die we hebben gekregen. Dit omdat we de meeste acties (20) hadden opgezet in het kader van de Homewalk.”

De weg van het hart

Het team Kokoro - Japans voor ‘de weg van het hart’ - dat de tocht succesvol volbracht, bestond naast de ouders Van Merle uit: Connie van Dorst, Toon van Dorst, Liane van Gils – Slegtenhorst, Swen van Gils, Grard Blankers, Kayla de Rooze en Piet Blankers. In totaal liepen ze gezamenlijk opgeteld 538 kilometer. Als begeleiders onder het lopen stonden Jo en Regien van Dorst, Kim van Roovert, Marjan Blankers, Richard en Merian van Loon en Sanne Schilders paraat.