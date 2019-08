Haghorst maakt zich weer op voor drie dagen Spektakel

Aan Wagner­plein geweigerde scootmo­biel­ster wint zaak tegen Tilburgse bieb

14:27 TILBURG - Een vrouw in een scootmobiel is vorig jaar ten onrechte de toegang ontzegd tot de bibliotheek aan het Wagnerplein in Tilburg-Noord. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens bepaald in een zaak die de vrouw had aangespannen. De Tilburgse bieb heeft inmiddels toegezegd het beleid aan te passen.