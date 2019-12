Haghorst ziet nog niks terug van toezeggingen Defensie over helikopteroverlast

VIDEO Nieuwe burgemees­ter Hilvaren­beek heet Evert Weys en komt uit Bergen op Zoom

3 december HILVARENBEEK - Evert Weys wordt de nieuwe burgemeester van Hilvarenbeek. De gemeenteraad heeft hem dinsdagavond tijdens een extra raadsvergadering voorgedragen als opvolger van Ryan Palmen. De 46-jarige Weys is woonachtig in Bergen op Zoom, waar hij sinds januari (interim-)wethouder was.