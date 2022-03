Hakenkruis bij WO II-vliegveld De Kiek in Riel: 'Belachelijk, juist op deze plek’

Een nieuwe ambassa­deur en een nieuwe app voor schijn­vlieg­veld De Kiek, maar er zijn meer wensen

RIEL - Een splinternieuwe app en een nieuwe, wereldberoemde ambassadeur moeten schijnvliegveld De Kiek in Riel verder helpen. Want er is nog genoeg te wensen over. Zoals een beter pad voor mindervaliden. ,,We moeten deze plek in stand houden.”

23 juli