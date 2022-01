Hakenkruizen in parkeergarage Emmapassage worden 'maandag nog verwijderd’

,,Dit slaat totaal nergens op", reageert een oudere bewoner nog. Ze heeft ook geen idee wie de bekladdingen gezet heeft in de parkeergarage aan de Paleisring. ,,Maar er gebeuren wel vaker dingen hier binnen. Iedereen kan via het bovenste dek zo naar binnen lopen", stelt de vrouw.

De gemeente Tilburg, beheerder van de garage, is in elk geval ook op de hoogte van de bekladdingen op het derde niveau. ,,Dit soort ongepaste graffiti halen we altijd zo snel mogelijk weg", stelt de woordvoerder. ,,We hopen dan ook dat mensen dit zo snel mogelijk bij ons melden, zodat zo min mogelijk bezoekers hiermee geconfronteerd worden met kwetsende of aanstootgevende tekens of teksten.”