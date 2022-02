Hakken op Mega Outdoor Carnavals Party, het kookpunt wordt zondag bereikt

UDENHOUT - De loop zit er al een beetje in, zaterdagmiddag bij de Mega Outdoor Carnavals Party op het Tongerloplein in D’n Haozenpot (Udenhout). Langzaam stroomt het daar vol. Op de piek is het nog wachten: die wordt zondag bereikt.

„Vierduizend man zullen we wel trekken”, schat Ruud Schapendonk, een van de mensen achter het feest. „We zijn ooit begonnen met een geluidswagen in de optocht. Dat werden er drie. Die koppelden we hier op het plein aan elkaar om een feestje te bouwen. Na tien jaar vond de gemeente het beter als we een omheining plaatsten, en voorzieningen voor eten en drinken. En toiletten.”

Quote Het is nu nog rustig. Dat wordt wel anders als er meer drank in gegaan is beveiliger bij Mega Outdoor Party

Het is voor het eerst dat de party ook op zaterdag gehouden wordt. Het volume van de muziek is stevig, met flink dreunende bassen. Bezoekers staan vooral te praten. Dansen is er nog niet echt bij. „Het is nu nog rustig”, zegt een van de beveiligers. „Dat wordt wel anders als er meer drank in gegaan is.”

„Zondag gaan we pas echt los”, belooft Schapendonk. „Dat wordt hardstyle carnaval, van twee tot negen uur. Dat wordt echt hakken. De mensen komen uit de hele omgeving. Twee jaar geleden hadden we zelfs gasten uit Duitsland. Maar dit is toch vooral voor de streek.”

„We komen hier elk jaar”, roept een lid van carnavalsvereniging Nooit Zat uit Esch. „Met ons vijven in de auto. Eén in de kattenbak.” En ze dweilen het plein op, ieder een pils in de aanslag.