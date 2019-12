Half december, maar de terrassen zitten vol

,,Het verbruik kan zeker minder, daar kan ik me wel in vinden”, zegt Rob Michielsen, eigenaar van café Anvers aan de Oude Markt. ,,Dat doen we al. Maar laten we dit niet verbieden.” Horeca is ook sfeer en beleving, het terras de etalage, zegt de ondernemer. ,,Ga je dan straks ook de sfeerverlichting in de stad tijdens de kerstperiode afschaffen? Want dat is evenmin per se nodig.”



Bij café De Spaarbank stonden tot 2015 twee grote gaspalen op de achterplaats ‘te loeien’. ,,Het was vervuilend”, noemt eigenaar Erik Wannemakers als reden om ermee te stoppen. ,,Je stookt het warm voor twintig mensen, terwijl je met dezelfde energie het hele café voor 120 mensen warm kunt hebben.” Toch is verbieden geen optie, vindt hij. ,,Als ondernemer moet je zelf gewicht toekennen aan wat je belangrijk vindt.”