Half Hilvarenbeek leerde zwemmen van badmeester Nick (64), dorp zwaait hem op unieke manier uit

Hoeveel poppen er precies gemaakt zijn om het pensioen van badmeester Nick te vieren, weet Laco-medewerkster Renee Jansen niet precies. Maar het zijn er een heleboel: ,,De houten poppen staan bij alle basisscholen in de gemeente Hilvarenbeek. Dus ook in Diessen, Esbeek, Haghorst, noem maar op. Daarnaast staan er ook nog eens exemplaren bij verschillende supermarkten en winkels."

De houten poppen zijn een idee van de vrouw van Nick, die samen met haar twee zonen een hele tijd in de weer is geweest om de verrassing te laten slagen. Iedereen die een foto met de bijna gepensioneerde badmeester maakt, kan deze naar een 06-nummer sturen. ,,Nick kreeg vanochtend een telefoon mee van zijn vrouw, terwijl hij helemaal niet wist wat hij daar mee moest doen. Inmiddels wordt hij al de hele dag lastiggevallen met foto's en video's", aldus collega Renee.

Een belangrijk figuur

De badmeester is inmiddels 64 jaar, is zeker 43 jaar in dienst geweest bij Laco en is volgens Renee inmiddels ook echt een begrip geworden in Hilvarenbeek. ,,Hij geeft nu nog kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud les, maar hij heeft hun ouders ook leren zwemmen. Daarnaast verzorgt hij ook groepslessen voor ouderen. Hij kent veel mensen en is ook echt een belangrijk figuur geworden binnen de gemeente.”