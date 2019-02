Half jaar werk aan de Diepenstraat voor nieuw riool: mogelijk ander wegdek

Tilburg kijkt transferi­um­kunst af in Den Bosch

16:00 TILBURG - Tilburg gaat de kunst van het ‘parkeren op afstand’ afkijken in Den Bosch. Met drie transferia, waaronder 's lands groenste, is die stad op dit terrein koploper in Nederland, zo schrijft wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, mobiliteit) in een uitnodiging aan de gemeenteraad.