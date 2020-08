Hall of Fame in rood licht: steun aan werknemers in evenementensector

De internationale actie ‘#Wemakeevents’ is bedacht in Londen. In meerdere steden zijn gebouwen in het rode licht gezet. Om vijf voor twaalf gingen de lampen demonstratief uit. De symboliek spreekt voor zich: als er niets gebeurt dan gaat de branche op zwart.

,,In de evenementenbranche werken veel mensen achter de schermen, technici, licht, geluid", zegt Frederik Theuwis, de directeur van de Hall of Fame. ,,Vaak zijn het zzp’ers.” Met deze actie vraagt de Hall of Fame aandacht voor hun situatie. Ook voor de Hall of Fame zijn het zware tijden. Mochten voorbijgangers even hebben gedacht dat de Hall of Fame in brand staat, dat is niet zo, zegt Frederik Theuwis. ,,De branche staat in brand.”