Hamsteren in de supermarkt zorgt er helemaal niet voor dat we meer eten weggooien

TILBURG - Er wordt heel veel onderzoek gedaan op de Tilburg University (UvT). Deze zomer geven onderzoekers een mini-college in de krant over hun vakgebied. Met vandaag Arjen van Lin, die onderzoekt of mensen die hamsteren ook echt meer weggooien.

Van Sla je slag tot de Hamsterweken: geen supermarkt doet tegenwoordig niet mee aan 1 +1 gratis aanbiedingen. ,,Ze zijn ook aantrekkelijk omdat je als consument gewoon veel geld bespaart", zegt Arjen van Lin, die al jaren onderzoek doet in de supermarktwereld. ,,Consumenten zijn er dan ook erg gevoelig voor. Soms zie je zelfs al 1+2 aanbiedingen.”

In Nederland komen dit soort aanbiedingen ook nog eens relatief vaak voor, zegt de Universitair docent Van Lin. ,,De acties worden steeds heviger door de felle concurrentie in de supermarktwereld. Nederland behoort tot de landen met de sterkste promotiedruk.”

Maar vooral die 1+1 acties worden ook hevig bekritiseerd, ziet hij. Het belangrijkste kritiekpunt is dat mensen te veel eten kopen dat ze eigenlijk niet nodig hebben, om maar van de aanbieding te kunnen profiteren. Daarmee belandt er dus mogelijk ook meer eten in de prullenbak dan nodig is. Jaarlijks gooien Nederlanders gemiddeld 34 kilo goed voedsel weg. Instanties als het Voedingscentrum proberen dat getal al jaren actief naar beneden te krijgen. ,,Onder druk van de overheid zijn dit soort acties in het Verenigd Koninkrijk dan ook al geschrapt”, vertelt Van Lin. Maar eigenlijk is dat gek, zegt hij. ,,Want er was nooit echt fatsoenlijk onderzoek naar gedaan.”

‘Niemand geeft dit snel toe’

Dus ging Van Lin samen met collega’s aan de slag. Negen weken lang volgden zij 1500 huishoudens die verse producten als brood, groente en fruit hadden gekocht in een 1+1 aanbieding, maar ook voor een normale prijs. Deze verse producten worden het vaakst weggegooid. De deelnemers kregen twee weken later een vragenlijst opgestuurd. ,,Daarbij moet je rekening houden met de gevoeligheid van mensen”, zegt hij ook. ,,Niemand zal snel toegeven dat hij eten heeft weggegooid.”

Daarom werd vooral gevraagd: wat hebben jullie gedaan met het (gratis) product? Van Lin: ,,En dan zie je dat er gewoon meer geconsumeerd wordt. En als dat niet het geval is, dan belandt veel van het gekochte waar in de vriezer. En dat is interessant, omdat het alle claims over verspilling eigenlijk tegenspreekt. Consumenten gaan eigenlijk heel verantwoordelijk om met de producten.” Het lijkt logisch dat dit ook voor houdbare producten geldt, maar een onderzoek daarnaar volgt nog.

Of de supermarkten heel blij zijn met al die stevige acties, is overigens nog maar de vraag, stelt Van Lin. ,,Supermarkten zitten ook een beetje vast in dit systeem. Mensen zijn er gevoelig voor, dus gaan ze er mee door, want anders gaat de consument ergens anders heen. Maar voor sommige producten geldt dat ze bijna altijd wel ergens in de aanbieding zijn. Voor bijvoorbeeld A-merk vaatwastabletten of douche-artikelen zou je bijna wel gek zijn om nog de volle mep te betalen. De supermarkten zijn daarin ook erg machtig: de fabrikant moet wel meegaan met deze acties.”