Han Snijders nieuwe directeur Campus 013 in Tilburg

Tilburger steekt vriendin met mes: 90 dagen cel en taakstraf

15:03 BREDA/TILBURG Voor het steken van zijn vriendin is een 52-jarige Tilburger dinsdag veroordeeld tot 90 dagen cel, waarvan 74 dagen voorwaardelijk. Volgens de rechtbank in Breda was er sprake van een poging tot zware mishandeling.