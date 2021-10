Handen af van Gool! Is dat gevoel er na 25 jaar nog steeds? ’Nee, gewoon annexeren’

Het moet een feestje zijn geweest voor de overtuigde chauvinist in Goirle. Vanuit alle straten trokken complete gezinnen op 26 april 1996 de straat op richting de Tilburgseweg. Daar werd symbolisch een hoop zand gestort zodat Tilburg het dorp niet kon annexeren. Handen af van Gool!

Volledig scherm Leo Joosten. © Beeld Werkt Leo Joosten (92) was daarbij. En genoot van dat schouwspel. ,,Iedereen die kon lopen, deed mee hoor.” Hij was een van de drijvende krachten achter de beweging Goirle Blijft! Nog steeds heeft hij de sticker pontificaal bij zijn voordeur geplakt.

,,Het is toch een natuurlijke neiging om voor je eigen gemeenschap op te komen. Er was totaal geen interne behoefte om samen te gaan met Tilburg. Dat werd opgelegd, zo voelde dat toen. In die tijd was er geen goede reden om die zelfstandigheid op te geven.”

Nu 25 jaar verder zijn de omstandigheden heel anders. Het ziet er slecht uit voor de gemeentekas. Mochten alle plannen van het kabinet doorgaan, dan komt Goirle binnen een paar jaar twee miljoen euro te kort om alle rekeningen te kunnen betalen. En de afgelopen twee jaar is al het vet eigenlijk al wel weggesneden.

Quote We moeten wel openstaan voor die discussie. Ik denk niet dat je je kop in het zand kunt steken Ad van Beurden, Fractievoorzitter VVD

Is het dan wel reëel om vast te houden aan een zelfstandige gemeente? ,,Moeten we alles tot op het bot uitkleden? Moeten we de lasten fors gaan verzwaren?”, vraagt Ad van Beurden, fractievoorzitter voor de VVD, zich al een tijdje hardop af. ,,Ik zeg helemaal niet dat we al aan herindeling moeten denken, maar we moeten wel openstaan voor die discussie. Ik denk niet dat je je kop in het zand kunt steken.”

En met die stelling, uitgesproken tijdens een raadsvergadering over het verdelen van het huishoudpotje van de gemeente, haalde Van Beurden de geest uit de fles. Hij werd ondersteund door D66, maar verder wil de politiek niet aan het onderwerp beginnen. Om de financiële malheur aan te pakken moet de gemeenteraad nadenken over een ‘strategische heroriëntatie’, aldus het college van B en W. Het onderwerp herindeling is (nog?) verboden terrein, zegt ook een meerderheid van de gemeenteraad.

Is er 1 goede reden?

Heel jammer, vindt Marcel Dassen dat. Hij is nu ruim 25 jaar makelaar in Goirle en hij ziet het anders. ,,Geef me één echte reden waarom Goirle zelfstandig moet blijven. Ik kan er echt niet een bedenken”, vindt de getogen Hagenaar. Die zich overigens wel Brabander voelt inmiddels. ,,Het gilde blijft hier echt wel bestaan, het Midzomerfestival gaat gewoon door en je kunt hier nog gewoon terecht voor al je boodschappen. Kijk maar naar Udenhout en Berkel-Enschot. Is daar nu echt iets veranderd sinds die bij de gemeente Tilburg horen?”

Volledig scherm Marcel Dassen. © Marcel Dassen Het standpunt van Dassen is helder: ,,Gewoon annexeren. Het is toch niet meer te verantwoorden dat je hier een heel ambtenarenapparaat hebt ingericht terwijl er zoveel werk wordt uitbesteed. En als ik zie hoe hier in Goirle wordt omgegaan met die paar grondposities die de gemeente nog heeft. Dat duurt allemaal jaren. Ik vind dat deze gemeente echte slagkracht mist. Die je wel hebt als je een professioneel, kwalitatief goed ambtenarenapparaat hebt. Zoals dat in Tilburg het geval is.”

Tegenstanders van een herindeling bij Tilburg, redeneren vanuit emotie, vindt Dassen. Daar is de gemiddelde burger niet mee geholpen. Waar die wel mee is geholpen, is eenvoudig, vindt de makelaar: ,,Ga bouwen! Je bent verplicht om te gaan bouwen.”

Op papier lijkt het de meest eenvoudige oplossing voor het financiële probleem: maak van Goirle een Tilburgse buitenwijk. Jozef van den Corput, ondernemer in Riel, ziet wel voor zich dat Goirle zijn zelfstandigheid kan verliezen. ,,Een gemeente krijgt vanuit Den Haag allerlei taken, maar niet voldoende geld om die uit te voeren. Voor mijn gevoel is Goirle daardoor te klein geworden om overeind te blijven.”

Volledig scherm Jozef van den Corput. © MarieTherese Kierkels / Beeld Werkt

Dat wil niet zeggen dat dan maar automatisch naar Tilburg moet worden gekeken. ,,Als je het mij vraagt, dan moeten we een grote groene gemeente formeren. Of dat nu is met Alphen-Chaam, Gilze en Rijen of toch Hilvarenbeek en Oisterwijk, daar mag de politiek het over hebben. Ergens in dat gebied moet een groot gebouw komen met een ambtenarenkorps. Dorpen moeten dorpen kunnen blijven.”

Allevier de heren geloven niet dat de Tilburgseweg nog wordt geblokkeerd om herindeling tegen te houden. Of diehard Goirlenaar Leo Joosten nog steeds mee de straat op gaat, mocht het nodig zijn om Tilburg buiten de deur te houden? De Goirlenaar moet daar hartelijk om lachten. ,,Externe factoren maken schaalvergroting misschien nodig, maar ik zou het wel jammer vinden.”