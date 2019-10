Handen op elkaar voor legergroene stoet: zo vierde Tilburg 75 jaar bevrijding

Ton van Schijndel hoeft met enigszins trillende hand maar te salueren of het applaus klatert hem, staand in een legerjeep, achterna. De rijen mensen langs de kant op de hoek Piusplein/Paleisring weten waarschijnlijk niet eens dat hij Tilburger is, maar ze zien wel de veteraan uit de oorlog in hem. Die van Korea in zijn geval. De bijval doet hem veel. ,,Ontroerend'', zegt-ie. ,,Ik zie het toch als een erkenning voor wat we hebben gedaan.''