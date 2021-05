Handige Tilburger hangt alvast afvalbordjes in de Spoorzone op, hoopt op prullenbakken van de gemeente

De Tilburger is klaar met het rondslingerend afval in de Spoorzone. ,,Er bleef altijd al rotzooi achter, maar sinds de avondklok eraf is, blijven mensen langer en blijft er veel meer troep achter.” Zijn werkplaats grenst aan een populair grasveld dat tegenover koffiezaak Stoom ligt. Na weer een halfuur bierblikken opruimen in de ochtend besloot-ie de bordjes vast zelf te maken.



En ja, hij kan een prullenbak in elkaar zetten. ,,Maar dat wordt duur. En ik vind dat de gemeente hier ook wel aan kan bijdragen. We hebben wel altijd een heel toffe BAT-man (het Brabants Afval Team, red) rondlopen die heel enthousiast schoonmaakt, maar dat is niet genoeg.”



De mannen van de werkplaats en die van koffiezaak Stoom proberen de omgeving schoon te houden, rapen zelf afval op, delen soms vuilniszakken uit aan hangjongeren. ,,Maar uiteindelijk heb je toch die bakken nodig, er staat er eentje bij Stoom en eentje helemaal aan het begin van de Spoorzone. Dat is nooit genoeg om het hier schoon te houden.”



Of de gemeente daar in mee gaat? Een woordvoerder wijst erop dat mensen best om extra prullenbakken kunnen vragen ‘maar doe het dan via de Fixi-app, mail of laat het ons telefonisch weten’. Sprokholt: ,,Oké, dat wist ik niet, een goeie, dat ga ik dan ook doen.”