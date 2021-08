Handtekeningenactie Tilburgse muurschildering tikt 500 krabbels aan: ‘Het mag niet weg’

Een 'vette muurschildering’ is het en die mag niet weg. Wie er precies achter de petitie zit is niet duidelijk, maar het aantal handtekeningen groeit met de dag.



et doel is om één van de grootste muurschilderingen van Tilburg te redden. Iets meer dan een jaar nadat kunstenaar Collin van der Sluijs twee muren van een wooncomplex onder handen nam, kwam de architect van het pand erachter. Die eist dat de muren weer wit worden.



Protest klinkt alom. Bewoonster Nellie van Huygevoort stuurde - zoals ze al beloofde - een flinke brief naar de krant. ‘Architect Wiel Arets zou blij moeten zijn met die muurschildering. Het gebouw is sinds de kunstzinnige graffiti en het bewonderde blauw meer architectuur dan ooit.’



Het belangrijkste is volgens de 82-jarige bewoonster van het complex dat ‘iedereen die iets kan doen, moet helpen dat de muurschilderingen blijft’. Die oproep doet ze met name richting het college van B en W.