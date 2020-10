Handwerk met 2,5 miljoen kilo aan staal en daarvoor wint Reijrink Staalconstructie de Nationale Staalprijs

ESBEEK - Reijrink Staalconstructie in Esbeek heeft vandaag de Nationale Staalprijs 2020 gewonnen. Na twee eerdere nominaties is het met de stalen constructie voor Rhenus Logistics in Tilburg gelukt om de prijs in de categorie Industriebouw te bemachtigen. Erkenning voor zijn vakmensen, vindt directeur Willem Reijrink deze prijs die is toegekend door een vakjury. ,,Het meest trots ben ik op onze mensen, op het echte vakmanschap dat ze mochten leveren.”

De getallen die komen kijken bij de constructie van het ovaalvormige pand aan de A58 - ook wel The Tube genoemd - zijn duizelingwekkend. Er is bijvoorbeeld 2,5 miljoen kilo staal in de constructie van de opslaghal van in totaal 60.400 vierkante meter verwerkt. Dat betekende dat er 140 opleggers vol bewerkt staal van Esbeek naar Tilburg zijn gebracht om het geraamte te bouwen.

Je kunt alles maken van staal, is de stelling van Reijrink. Dus ook het ontwerp van Habeon Architecten voor het in het oog springende logistieke centrum van Rhenus Logistics. ,,Alles wat recht is, kunnen we via de moderne machinelijn bewerken. De ovaalvormige voorkant is voor een groot deel handwerk, echt vakmanschap. Dat was voor de jongens in de fabriek een mooie klus hoor. Dit is een uitdaging geweest", weet Reijrink.

Volledig scherm De metaalbewerkingslijn van Reijrink Staalconstructie. © Reijrink Staalconstructie Als de architect het ontwerp heeft gepresenteerd, gaat een constructeur aan de slag. Met zijn gegevens gaat de tekenafdeling van Reijrink vervolgens aan de slag, zo ook voor het pand dat voor opdrachtgever Docvast dat door Heembouw is gemaakt. ,,Voor deze vormen, werden de stalen balken rond gewalst. Dat zijn werken die we graag maken. Die vergen specialistische kennis.”

Wat Reijrink betreft is het goed om te laten zien dat logistieke centra ook mooi qua ontwerp kunnen zijn. ,,Je ziet de weerstand tegen de ‘verdozing’, zoals ze dat dan noemen, groeien. Mensen willen niet dat die vierkante ‘blokken’ in het landschap worden geplaatst. Ik denk dat Rhenus Logistics laat zien dat dergelijke panden wel meer smoel kunnen hebben. Want die grote opslaghallen hebben we in de huidige economie nodig.”

Familiebedrijf in ontwikkeling

Het familiebedrijf in Esbeek is zelf op het moment volop in ontwikkeling en bezig met de inrichting van een nieuwe automatische fabriekshal. Daar wordt het staal over een straat van 600 meter lengte volledig geautomatiseerd gesneden, bewerkt, geboord en gelast. In januari komen daarvoor de laatste machines. Het wordt de eerste zogenoemde beamfabric van Europa, aldus Reijrink.

,,Een aanvulling op het werk dat we nu al leveren", legt de directeur uit. ,,Zeker geen manier om het met minder mensen te kunnen doen. In tegendeel. Het vakmanschap, het werken met de hand, dat blijf je nodig hebben.”

Normaal gesproken wordt de Nationale Staalprijs uitgereikt tijdens de Nationale Staalbouwdag in Rotterdam. Die wordt nu noodgedwongen digitaal gehouden. De prijs bestaat sinds 1971 en wordt elke twee jaar toegekend aan nieuwbouw, verbouw of renovatie in diverse categorieën.