Hangjeugd en klanten met korte lontjes in Kaatsheuvel: beveiliger Wim weet dat ‘discussie geen zin heeft’

Het echtpaar op leeftijd - hij duwt haar rolstoel - schrikt zich zaterdagmiddag een hoedje als ze in de Jumbo in Kaatsheuvel worden aangesproken door beveiliger Wim Kwaks (56). Die heeft vriendelijk gevraagd wat de reden is dat meneer en mevrouw geen mondkapje dragen in de supermarkt. ,,Helemaal vergeten, die liggen nog op tafel”, slaan ze hun hand voor de mond. ,,We komen maar snel een kleine boodschap halen, maar weten goed dat we eigenlijk een mondkapje op moeten.”