Hans Kokke gezicht sociaal meldpunt: oude rol ‘geen probleem’

Anderhalf jaar nadat hij afzwaaide als wethouder van onder meer zorg, heeft Hans Kokke een nieuwe baan. Hij wordt een van de gezichten van het Sociaal Meldpunt in Tilburg. Met Joyce de Bruin gaat hij Tilburgers helpen met vragen en/of klachten op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp.

,,Heel goed dat dat meldpunt er komt”, zegt de SP’er. ,,Het blijkt vaak lastig te zijn voor mensen om hun weg hierin te vinden. Wij kunnen die wijzen, een steuntje in de rug bieden of een luisterend oor. Mijn ervaring in de politiek en in mijn eerdere werk in de zorg komen daarbij goed van pas.”

Resultaat pittig politiek debat

Het meldpunt gaat deze maand van start en is het resultaat van pittig politiek debat. Burgemeester en Wethouders zagen aanvankelijk niets in ‘een prijzige extra boom in het overvolle zorgwoud’, maar de gemeenteraad vond in meerderheid dat het er tóch moest komen. Dat gebeurt uiteindelijk onder de vlag van Zorgbelang Brabant.

Onafhankelijkheid staat hoog in dat vaandel, zoekgelopen of gefrustreerde burgers zijn immers het vertrouwen in de overheid veelal kwijt. Schuilt daarin ook niet juist een risico met een oud-wethouder als uithangbord? ,,Dat is bij de sollicitatie wel ter sprake geweest, maar het werd ook door zorgbelang niet als belemmering gezien", zegt Kokke. ,,Dat je het beleid mede hebt vorm gegeven wil niet zeggen dat je er niet kritisch op kunt zijn.Ik denk ook niet dat dit speelt bij mensen. Het belangrijkst is dat zij het meldpunt weten te vinden.”

Wachtgeld aanvullen