Hans Smolders, lijstduwer van FvD, doet zijn mond wél open

Gekte rondom 'Arcade' overrom­pelt Tilburger Duncan Laurence: 'Het is onwerke­lijk’

14:44 TILBURG - Nog geen 24 uur is Arcade, het songfestivalnummer van Duncan Laurence, wereldkundig en de stroom aan positieve reacties houdt maar niet op. De Tilburgse zanger is er zelf een beetje overdonderd door, liet hij vrijdag aan het ANP weten tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers. “Dat het zó zou worden ontvangen?! Het is echt te gek.”