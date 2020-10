Hans Smolders op 10 op kieslijst FvD voor Tweede Kamer

TILBURG - Hans Smolders komt op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de Tweedekamerverkiezingen in maart. Dat maakte partijleider Thierry Baudet zaterdagavond bekend op een online presentatie in Ahoy in Rotterdam. Het Tilburgse raadslid komt op plaats 10.

Smolders zat na de verkiezingen in 2002 al eens korte tijd in de Tweede Kamer namens de LPF. De laatste jaren is hij raadslid namens zijn eigen Lijst Smolders Tilburg en Forum-lid in de Brabantse Provinciale Staten. Of hij dat blijft bij een verkiezing in de Tweede Kamer is nog niet bekend. Officieel mag iemand de functies combineren.

,,Hij heeft de coalitie in Brabant mogelijk gemaakt. Hij heeft laten zien dat we kunnen besturen en compromissen kunnen sluiten", aldus Thierry Baudet over Smolders, bij de presentatie van de bovenste tien kandidaten in Ahoy in Rotterdam. Baudet zelf komt op 1 en wordt lijsttrekker. De partij staat momenteel op vijf zetels in de peiling. Dat is flink lager dan de peilingen van enige tijd geleden, maar meer dan de huidige twee zetels.

Aspiraties waren bekend

De partij moet dan ook nog flink aan de bak wil het een zetel voor Smolders binnenhalen. Maar dat hij ambitie heeft voor de landelijke politiek is al langer bekend. Na het smeden van de coalitie in de Brabantse provincie, waar Forum voor het eerst bestuurlijk meedoet, sprak hij al hardop over de landelijke verkiezingen op 17 maart. ,,Daar moet het gebeuren als we écht iets willen veranderen.”

Een archieffoto van Baudet en Smolders, op dienst werkkamer in Tilburg.