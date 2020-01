Hans van der Sanden gaat van Elckerlyc naar Tiliander en is nieuwe directeur Oisterwijkse cultuurcentra

In Hilvarenbeek wordt Van der Sanden geroemd om zijn gastvrijheid en vermogen om de Hilvarenbeekse gemeenschap te betrekken bij het cultureel centrum. In een interview in het Brabants Dagblad in 2018 zei Van der Sanden over zijn aanpak: ,,Als mensen met een idee voor een voorstelling bij mij komen trek ik niet meteen een rekenmachine tevoorschijn. Ik luister eerst naar het verhaal. Daarna kijken we samen wat er mogelijk is. Als er twijfels zijn over het financiële risico van een voorstelling, zijn we bereid de zaal voor een cultureel tarief te verhuren waarna we een percentage van elk verkocht kaartje krijgen. Zo wordt het risico beperkt.”



Mede dankzij die werkwijze zag Elckerlyc de afgelopen jaren heel wat bijzondere voorstellingen en concerten van eigen bodem voorbijkomen. Ook in Oisterwijk en Moergestel moet Van der Sanden gaan zorgen voor gastvrijheid en verbindingen met het toenemende aantal lokale verenigingen en organisaties dat vaste gebruiker is van de cultuurcentra.