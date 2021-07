Hans Vriens binnen vier maanden weg als voorzitter van voetbalclub Trinitas in Oisterwijk: ‘Onverenigbare inzichten’

Voorzitter van Trinitas is in Oisterwijk beducht voor beren op de weg: ‘Goed op kostenbeheersing letten’

Trinitas ontstond twee jaar geleden uit een fusie tussen Nevelo, Taxandria en Oisterwijk . In maart werd Vriens met een ruime meerderheid van stemmen door de leden aan het werk gezet. In het tienkoppig bestuur kregen de drie oorspronkelijke verenigingen evenveel vertegenwoordigers.

Trinitas-gevoel

,,Mijn indruk is dat er al een Trinitas-gevoel bestaat", liet Vriens het Brabants Dagblad in maart nog weten. ,,Je zag voor de lockdown echt niet drie verschillende groepjes in de kantine zitten.” De nieuwe kantine op sportpark Den Donk is nog altijd in aanbouw.