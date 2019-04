Happy end? Seksvraag klinkt nog altijd in nette Tilburgse massagesalons: ‘Oh god, daar gaan we weer’

Maar de associatie zit diep. Neem Tess Olijerhoek, eigenaar van City Massage aan de Willem II-straat en bij hotel Mercure. Ze begon drie jaar geleden met masseren. ,,In de eerste week masseren vroeg mijn allereerste Lomi Lomi-klant, dat is een Hawaiiaanse hete olie massage, tijdens het masseren of ik zijn ballen wilden kietelen.” Ze lacht. Olijerhoek is wel wat gewend, voordat ze met masseren begon, werkte ze als therapeut op de PAAZ-afdeling van het Elisabeth Ziekenhuis. ,,Dat doen we hier niet, zei ik. Hij wilde 50 euro extra geven.”



Na nog een weigering van Olijerhoek, barst de man in huilen uit. ,,Echt wel extreem te huilen. Toen kreeg ik zijn levensverhaal te horen. Dat ‘ie al zeven jaar geen fysiek contact meer had gehad, dat kwam hij bij mij zoeken. Het was echt een drama.” Olijerhoek liet hem uithuilen. ,,Dat extra half uur heb ik wel in rekening gebracht.”



Desalniettemin: de letterlijke vraag om een happy end kreeg ze, schat ze, dertig of veertig keer. Hints ook: benen die wijder gaan, billen die op en neer bewegen of mannen die zeggen ‘ik voel me zo vrij bij jou’. ,,Gisteren nog, een klant die opmerkte dat de muziek zo tantra-achtig is. Oh god, denk ik dan, daar gaan we weer.”