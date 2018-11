Happy hour voor ouders in Tilburg: ‘Hoe ga ik om met mijn uitgaande tiener?’

Op de bovenverdieping van café Slagroom speelt Helder Theater een sketch waarin een tienerdochter met een van flessen rammelende tas het huis uit probeert te vluchten. ‘Iedereen mag drinken, dan ik toch ook’, is de stelling van dochterlief. Zoals ook de vader in het theaterstukje komen reacties van ouders in het zaaltje neer op niet weten wat met de situatie aanmoeten, of geen zeikerd willen zijn.

Tienerkinderen

Het goede voorbeeld stellen helpt dan en als ouders op één lijn zitten ook. En kinderen wijzen op de gevaren en grenzen stellen, in plaats van verbieden. Het komt allemaal voorbij in vier workshops, tijdens de derde editie van Happy Ouders, bedoeld voor ouders met tienerkinderen.

“Tijdens hun kindertijd was er altijd letterlijk een hek. Om de speeltuin of het schoolplein”, zegt Roeland van Roosmalen van Novadic bij café Bolle. “Daarna moet je die als ouders stellen, en jullie hebben meer invloed dan je denkt.” In dit geval gaat het om alcohol en wat dat doet met een opgroeiend kind. Stelregels: zo laat mogelijk beginnen en niet te veel, niet te snel en niet te sterk.

Paul en Marieken Hulscher, ouders van drie kinderen tussen de dertien en achttien. “Dit geeft aanleiding om hier eens goed over te gaan praten. We hebben geen hele duidelijke regels over alcohol. Roken mogen ze niet en sowieso geen drugs.”

Maar een paar euro