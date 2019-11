Harde botsing wethouder Van de Loo en tegenstanders bomenkap N395 Diessen

Het Diessense belangenorgaan Wij-Wel, de Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek (VNMH) en het B-Team (een adviesorgaan) spraken in niet mis te verstane bewoordingen hun afkeur uit over de kapvergunning. 12 jaar lang voelden ze zich gesteund in hun strijd tegen de kap. Nu voelen ze zich gepasseerd. ,,De trots op onze gemeente is omgeslagen in teleurstelling”, zei Mieke Hendrikx van het B-Team. Cor Luijsterburg (VNMH) zei dat het imago van Hilvarenbeek als gemeente met veel burgerparticipatie een flinke deuk heeft opgelopen. Ad van Korven (Wij-Wel) sprak van ‘handjeklap met de provincie’ en ‘een misser’. De drie partijen stappen naar de rechter.