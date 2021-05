Harrie Scholtze (1934-2021) kende in Udenhout zowel de lach als de traan

Video Grootscha­li­ge verkeers­con­tro­le bij pakketbe­zor­gers: 28 boetes en Tilburger aangehou­den voor drugsbezit

28 mei BERKEL-ENSCHOT - Bij een grote verkeerscontrole aan de Nieuwe Atelierstraat in Berkel-Enschot zijn donderdag verschillende spullen in beslag genomen, 28 boetes uitgeschreven en een 26-jarige Tilburger is aangehouden, omdat hij drugs bij zich had. De focus lag hier volgens de politie voornamelijk op ondermijning bij post- en pakketbezorgers.