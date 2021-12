Harry de Leuw laat BD-lezers weer puzzelen met de kerst: ‘Deze keer niet zo lastig als vorig jaar’

Hij staat net voor de kerst in de krant, maar ‘oudejaarsconferencepuzzel’ is wat Harry de Leuw betreft een adequate omschrijving voor zijn creatie. ,,Drie keer woordwaarde", zegt de 62-jarige Oisterwijker er voor de grap bij. Maar op Scrabble lijkt zijn traditionele puzzel in de verste verte niet.

De Leuw laat zijn honderden, zo niet duizenden puzzelaars deze keer terugblikken op het afgelopen jaar. ,,En wat een bewogen jaar was 2021. Niet alleen door de politiek, met zijn verkiezingen en de formatie, en corona natuurlijk. We hebben met het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France ook een bewogen sportjaar achter de rug.”

Toch niet Max Verstappen vergeten? ,,Nee hoor. Die zit er ook in.”

Wiskundeleraar

De Leuw staat als wiskundeleraar voor de klas op het Theresialyceum in Tilburg. Nogal wiedes: wiskunde. ,,Dat is inderdaad voor een heel groot deel puzzelen. Of zoals een leerling mij ooit zei: ‘Leuk vak, tot het begint te irriteren.’ Hij bedoelde: zolang je de oplossing vindt, blijft het leuk.”

Zeven Brabantpuzzels leverde De Leuw in het verleden aan voor de kersteditie van het Brabants Dagblad. ,,Ik had op den duur het gevoel dat ik in herhaling ging vallen. Vorig jaar probeerde ik wat anders met de symmetrische Brabantraat. Maar die was te lastig. Dat kreeg ik zelfs van collega’s op school te horen.”

Volledig scherm De ingevulde Brabantraat van 2020: ‘Hij was te lastig' evalueert de maker. © Harrry de Leuw

De puzzel van 2021 is goed te doen, belooft De Leuw. In maart is hij al begonnen om allerhande citaten en nieuwsfeitjes te verzamelen. Het 250-jarig jubileum van het Brabants Dagblad pakte hij ook mee. De puzzel zelf in elkaar zetten kostte hem niet veel meer dan een uurtje of vijftien.

Cryptogrammen

De Leuw is zelf tuk op cryptogrammen. Kruiswoordpuzzels, doorlopers of woordzoekers zijn aan hem niet zo besteed. ,,Maar het leukst van al vind ik zelf puzzels maken. En dan horen dat mensen daar weer plezier aan hebben beleefd.”

Video uit 2018: Harry de Leuw licht zijn Brabantpuzzel van dat jaar toe