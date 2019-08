Hartje Tilburg één grote speeltuin: Kaapstad smaakt naar meer

Het drong zich niet op, maar je kon er ook niet omheen: de binnenstad van Tilburg was afgelopen weekend - gekaapt door kunstenaars - één grote speeltuin.

De kleurige zandbak op het Pieter Vreedeplein was drie dagen Kaapstad lang gevuld met spelende kinderen, ouders op bankjes langs de kant. Op de Heuvel stonden mensen in de rij voor de kans om koning Willem II te zoenen, of - voor de kleineren - liefkozend te aaien. ,,Die kans krijg je nooit meer”, zei Marie-Louise van Gils die zaterdag al om 7.30 de trap besteeg.

Drugsvaten mee versjouwen

Je kon je verwonderen. Over de dame die op de hoek Spoorlaan-Heuvelring op de ‘de duikplank’ staat, klaar om af te zetten. Of over de afvalberg van een drugslab bij het terras van Meesters. Tilburgers bleken graag bereid de gifvaten een stukje mee te verplaatsen. In ruil kregen ze een ‘xtc-pil’, plus de uitnodiging voor het volgende stuk van het Zuidelijk Toneel: de Achterkant van... over de drugscriminaliteit in Brabant.

En je kon meedoen: dansen op uitnodiging op de Heuvel. Je eenmansdemonstratie met uitsluitend positieve boodschap. Vanavond pannekoeken eten? JA, JA, JA! Of een ‘slow tweet’ de wereld insturen, letter-voor-letter en woord voor woord in lood gezet: tegenhanger voor al die snelle, ongenuanceerde, anonieme boodschappen op het digitale platform. ‘Dit zou Trump moeten doen!‘, maar ook: ‘Tilburg verbroedert vandaag'.

Nut van kunst gemeten

En dan werd - midden in de Heuvelstraat - ook de zin van dit alles nog netjes geregistreerd bij de Nutmeting. ‘Was uw laatste aankoop nuttig?’ zo peilde Boy Jonkergouw op zaterdag. Zondag stelde hij dezelfde vraag over het laatst bezochte kunstwerk. Met glansrijke winst voor de dag des heren toen - wetenschappelijk vastgesteld - aanzienlijk meer mensen het poortje ‘nuttig’ passeerden.

Dat deden ook Jolanda Hendriks en Jac Schalk. Hun slow-tweet zojuist had hen ‘opgelucht’en werd dus nuttig bevonden: ‘we missen Kaapstad in het Dwaalgebied’. ,,Want dit is een superleuk evenement", zei zij, ondernemer in dat deel van de binnenstad. ,,Mensen die normaal alleen voor consumptie komen, worden uitgenodigd anders naar zichzelf, de stad en het leven te kijken en niet alleen maar te rennen.”

Volgend jaar een topwerk

Die roep klonk alom tegen het einde van de tweede editie: mag Kaapstad alsjeblief nog meer, beter, groter? ,,Een geweldig compliment. Het is genieten van de positiviteit vandaag, je ziet vandaag dat mensen weer leren spelen", zei Tilburg Cowboy en programmeur Sander van Bussel. ,,Het dwaalgebied erbij? Graag, maar dat betekent wel: meer kunst, anders wordt het een slap soepje.”