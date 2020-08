Hartzeer schalt door het Wilhelminapark: ‘We wilden iets doen voor de thuisblijvers’

TILBURG - Zangeres Penny Roox beet gisteren het spits af van een serie van vier concerten in het Wilhelminapark. Liefdesverdriet was het thema en de organisatie berust bij omwonenden.

In de schaduw van een indrukwekkende boom zitten of liggen luisteren naar muziek die het tempo laag houdt, een koel glas drinken binnen handbereik. Het was de perfecte besteding van een zondagmiddag waarin Tilburg lag te blakeren onder een onbarmhartige zomerzon.

Liefdesverdriet

Terwijl op de achtergrond verkeer langs het Wilhelminapark zoemde, bezong Penny Roox de liefde. En dan met name de treurige kanten ervan. Hartzeer, liefdesverdriet, zelfs het eenzaam ontwaken uit een droom vol liefde. Het bestaan kon gewoon niet droeviger zijn. Al helemaal toen ze zich liet begeleiden door de snikkende uithalen van een bottleneck gitaar.

Afgestudeerd aan de Rockacademie in Tilburg bracht Penny Roox, artiestennaam van Bo Knippels, haar zelfgeschreven repertoire met grote overtuigingskracht. Ze beëindigde haar optreden net op tijd. Gitarist Thuur Onrust kwam in de volle zon te zitten, en het zweet begon in straaltjes langs zijn gezicht te lopen.

Quote Jacco Wijnia laat de omgeving op zich inwerken, en gebruikt dat als inspiratie voor zijn pianospel Evelien Holster, Organisatie

Kwaliteit

Evelien Holster heeft kwaliteit gehaald naar het Wilhelminapark, waar ze zelf ook aan woont. In totaal vier acts treden er deze maand op, steeds op zondagmiddag. ,,Ik programmeer concerten in allerlei steden'', zegt ze nadat het laatste applaus verstomd is. ,,Alleen in Tilburg deed ik nog niets. Ik heb toen in de omgeving van het Wilhelminapark briefjes bij de mensen in de bus gedaan met de vraag wat ze graag zouden zien gebeuren in het park. We wilden iets in het park doen voor de thuisblijvers. We kregen veel reacties van mensen die het leuk vonden als er weer eens concerten zouden plaatsvinden.''

Na Penny Roox is de beurt aan het accordeonduo TOEAC, dat een programma van Bach tot Piazzolla zal spelen. ,,Heel bijzonder wordt het concert van Jacco Wijnia'', vertelt Holster. ,,Hij laat de omgeving op zich inwerken, en gebruikt dat als inspiratie voor zijn pianospel.''

Pubquiz

De serie concerten is onderdeel van een groter programma in augustus dat de titel Wilhelminapark viert de zomer heeft gekregen. Omwonenden kunnen zelf ideeën aandragen. Zo worden er workshops gehouden. Er is een pubquiz, een hondenbal, een bomenwandeling. ,,Het is goed voor de verbondenheid van de wijk'', besluit Holster.

De activiteiten in het Wilhelminapark zijn gratis. Aanmelden is wel geboden: www.wilhelminaparkviertdezomer.com.