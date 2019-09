Hasseltse kapel decor van congres over toekomst pelgrimsoorden

TILBURG - Hoe kunnen de kapellen en pelgrimsoorden van Brabant voor de toekomst behouden blijven? Die vraag staat donderdag 12 september in Tilburg centraal op een congres in de Hasseltse kapel, die vooral in de meimaand een trekpleister voor devote katholieken is.