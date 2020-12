‘Hatsiekidee Den Haag, maak eens wat tempo’; oud-burgemeester Noordanus wil dóór met aanpak drugseconomie

,,Motorclub Satudarah moet de stad uit”, sprak Peter Noordanus, toen nog burgemeester van Tilburg, in maart 2017. Inmiddels is de club verboden, zoals het gerechtshof onlangs ook het verbod op de Hells Angels en No Surrender in stand hield. Kopstukken van de motorclubs werden dit jaar ook veroordeeld tot stevige gevangenisstraffen. Zo boekte de overheid wel meer ‘successen en succesjes’ in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, weet de 72-jarige Noordanus. ,,Meneer Taghi is voorlopig ingezetene van de EBI in Vught, in Oss hebben ze Martien R. , toch ook een grote jongen, vastgezet.”