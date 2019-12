Havenbeeld: Bijzonder dagelijks bezoek

Verhuur­ders van De Hovel in Goirle naar de rechter, maar waarom ook alweer?

10 december GOIRLE - Inmiddels lijkt het een gepasseerd station dat patissier Govert van Nunen verhuist naar het Kloosterplein in Goirle. Het duurt het bedrijf te lang voordat zeker is of dat wel kan. De bestuursrechter bekijkt woensdagmiddag namelijk of het college van B en W van Goirle wel een vergunning af had mogen geven om daar een winkel te open.