Havenbeeld: Ganzenleger

UPDATE + video Wachten op het uit­slag-telefoon­tje in huize Kuijpers in Loon op Zand: is Stef geslaagd?Ja hoor: de vlag kan uit!

16:08 LOON OP ZAND - Het moment van de waarheid voor eindexamenkandidaten. Vandaag krijgen ze te horen of ze geslaagd zijn of niet. Een van hen is Stef Kuijpers uit Loon op Zand, leerling van De Overlaat in Waalwijk.