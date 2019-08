Havenbeeld: Toren D schiet uit de grond

Losgaan op Decibel outdoor: ‘We stuiteren, stampen en springen’

8:03 HILVARENBEEK - Komend weekend is de achttiende editie van Decibel Outdoor. Het hardcorefestival, dat voor de veertiende keer plaatsvindt op de Beekse Bergen, kent voor het eerst twee festivaldagen. Eerder was zaterdag de enige festivaldag en was er op vrijdag op de camping een zogenaamde pre-party te doen en op zondag een afterparty. Vanaf dit jaar gaat het festivalterrein behalve op zaterdag ook op zondag open.