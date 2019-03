Hayarpi Tamrazyan (21) uit Tilburg leefde maandenlang in angst tijdens haar verblijf in Bethelkerk

TILBURG/DEN HAAG - Drie maanden verbleef Hayarpi Tamrazyan, studente in Tilburg, met haar familie in de Haagse Bethelkerk met continu de angst uitgezet te worden . Om deze angst van zich af te schrijven, maakte de Armeense een dichtbundel.

De christelijke gemeenschap zette een marathon van diensten op touw toen de Armeense familie Tamrazyan te horen kreeg dat ze het land moest verlaten. Want de politie onderbreekt geen diensten om personen weg te halen. Maar eindelijk, na negen jaar onzekerheid, verhuizingen van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum en drie maanden asiel in de Haagse Bethelkapel, viel het verlossende woord. Ze mogen blijven.

Maar angst is geen last op je schouder die je van je afveegt, het nestelt zich in je en wordt deel van je. ,,Toen we het hoorden, vlogen we elkaar om de hals, maar meteen daarna geloof je het niet meer", zegt Hayarpi Tamrazyan (21). ,,Ik word er dagelijks aan herinnerd, door berichtjes van mensen en artikelen in de krant, maar toch dringt het nog niet tot me door."

Quote Wat is een eigen land als je er bijna nooit geweest bent en de taal niet kent? Hayarpi Tamrazyan

Wanneer ze praat over de toekomst, recht ze haar rug en opent ze haar blik. ,,Ik kan nu alles doen. Ik kan studenten-ov aanvragen en een bijbaantje zoeken of nadenken over welke specialisatie ik kies bij mijn studie. Misschien zelfs dromen van een eigen plekje voor mijn familie."

Hechte familie

Kamertjes in asielzoekerscentra delen met haar vijfkoppige familie, heeft ze niet als lastig ervaren. ,,We zijn een hechte familie en hebben veel steun aan elkaar." Ook in de kerk was de dichte nabijheid van anderen eerder een steun dan een last. ,,Ik studeerde en deed tentamen vanuit de kerk, met het gezang van de aanhoudende missen op de achtergrond. Dat is toch bijzonder."

Wat wel slopend was, is de angst. ,,Talloze ochtenden haalde de vreemdelingenpolitie kinderen weg om ze onder dwang terug te sturen naar hun 'eigen land'. Maar wat is een eigen land als je er bijna nooit geweest bent en de taal niet kent?"

Omdat veel mensen niet op de hoogte zijn van deze gruwelen, bracht ze haar dichtbundel Aards Verdriet & Hemelse Vreugde uit. ,,Ik wil mensen laten zien hoe het echt is, hoeveel angst en hoop we hebben gekend. Vooral in het asielzoekerscentrum heb ik een moeilijke tijd gehad, toen heb ik veel van me afgeschreven. Schrijven zal ik altijd blijven doen, maar om je eigen dichtbundel in handen te houden, dat is wel heel bijzonder."

Zelf hadden ze meestal een tijdelijk verblijfsrecht, omdat de rechter de situatie moest herzien. Maar een negatieve beslissing kan dan nog elk moment vallen. ,,Dan staat de vreemdelingenpolitie aan de deur, nog voor het telefoontje van de advocaat. Toen we hoorden dat we uitgezet zouden worden, klopten we in paniek aan de deur van onze kerk in Katwijk. Daar werden we meteen opgevangen en kregen we een rustige plek om bij te komen. Zo is het balletje gaan rollen."

Hayarpi kan zich een leven in Armenië niet meer voorstellen. ,,Ik vertrok er toen ik twaalf was. Hier heb ik mijn studie, vrienden, familie en een warme gemeenschap om me heen. Daar heb ik helemaal niks. Daarnaast is het er ook gevaarlijk. Toen we vertrokken, hebben we alles achter ons gelaten en nooit meer achterom gekeken."

Quote Als je blijft hangen in een verleden dat er niet meer is, kom je nergens. Hayarpi Tamrazyan

De angst die uit haar ogen spreekt wanneer ze erover praat, is niet te herkennen in haar levenshouding. ,,Wij vonden het heel normaal om een nieuw leven op te bouwen toen we hier aankwamen. We leerden Nederlands, deden vrijwilligerswerk en gingen naar school.'' Voor die school was ze vijf uur per dag onderweg, maar dat had ze er graag voor over. ,,Als ik in een kamertje was blijven wachten op een verdict, was ik gek geworden. Als je blijft hangen in een verleden dat er niet meer is, kom je nergens."

Volledig scherm De christelijke gemeenschap zette een marathon van diensten op touw toen de Armeense familie Tamrazyan te horen kreeg dat ze het land moest verlaten. © AP De familie deed er alles aan om middenin de samenleving te staan, in plaats van ernaast. Dat kostte hen geen moeite, maar bracht verlichting. ,,Een taal leren is fijn, als je daardoor een praatje kan maken met de buurvrouw in de supermarkt en een relatie op kan bouwen met de dominee. Uiteindelijk kun je niet zonder je omgeving, het is juist die omgeving die alles op alles heeft gezet toen wij het moeilijk hadden."

De betrokkenheid van de familie bij hun omgeving pakte goed uit toen ze in de problemen kwamen. ,,Mensen hoeven niks te doen, vaak kunnen ze niks doen. Alleen al betrokken zijn, maakt zoveel verschil. Dat er 97 dagen lang continu mensen in de kerk waren, was voor ons hartverwarmend."

Politiek spel

Hayarpi ziet ook in dat het vaak een politiek spel is, maar denkt niet dat ze het spel per toeval gewonnen hebben. ,,Ik geloof niet in toeval, ik geloof in God. Hij gaf ons de kracht om door te gaan en om het mooie in de dingen te blijven zien." Toch wil ze in de toekomst graag actief blijven in de politiek. ,,Die wereld is heel dubbel. De politiek heeft voor ons veel goed gedaan, zoals het kinderpardon, maar kan ook keihard zijn."

Wat ze vooral wil, is het verleden achter zich laten en naar de toekomst kijken. Net zoals ze deed toen ze pas in Nederland aankwam ,,Ik kijk er niet op terug als een donkere periode, er is heel veel moois gebeurd dat ik zeker niet wil vergeten. Maar nu focus ik vooral op alle mogelijkheden die voor me open liggen. En mijn tentamens de komende maand, want ik heb intussen ook een fikse studieachterstand opgelopen."

De dichtbundel van Hayarpi Tamrazyan is te koop in verschillende boekwinkels. De opbrengst gaat naar het noodfonds voor het kinderpardon.