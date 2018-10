Hechte gemeenschap Biest-Houtakker vindt steun bij elkaar na noodlottig ongeval dorpsgenoot

,,Ik heb pas nog met hem staan sjoelen”, vertelt Betsy Coppens, vrijwilligster achter de bar. ,,Het is niet te bevatten wat er gebeurd is.”Op deze druilerige dinsdagochtend zijn er zo’n tien Biestenaren naar Ome Toon gekomen. De heren zitten bij het biljart, de dames buurten een tafel verderop. Allemaal zijn ze vol ongeloof over wat hun dorpsgenoot een dag eerder op de Hakvoortseweg is overkomen. ,,Veel Biestenaren fietsen over die weg naar Hilvarenbeek”, vertelt het groepje dames. ,,Toen we hoorden dat er een ongeluk was gebeurd, hoopten we allemaal dat er niemand uit de Biest bij betrokken was.”



Maar die hoop vervloog toen even later een paar agenten met sombere gezichten het dorpshuis binnenstapte. Ze kwamen daar de vrouw van Kruijssen het vreselijke nieuws vertellen. Een dag later zijn haar dorpsgenoten in Ome Toon nog steeds zichtbaar aangedaan.