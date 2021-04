Heeft Aldi wel meer winkeloppervlakte nodig is de vraag die de gemeente Hilvarenbeek wil onderzoeken

Het college van B en W van Hilvarenbeek wil een zogenoemd distributie-planologisch onderzoek laten uitvoeren op kosten van de Aldi. Het dorp heeft al diverse supermarkten en de vraag is of het daarom wel nodig is dat Aldi nog meer winkeloppervlakte gaat inrichten. Is het verzorgingsgebied wel groot genoeg? De gemeente hoopt dat een onderzoek naar die vraag voor het einde van de zomer af is.