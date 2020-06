Heeft de buurt in Oisterwijk wel echt iets te zeggen? PrO wil ‘omgevingsdialoog’ opkrikken

Geen Europese grooms welkom in China? Dan zoekt de Gerdine Hoeve ‘gewoon’ Chinese

11:35 HILVARENBEEK - Bij de Gerdine Hoeve in Hilvarenbeek zaten ze met hun handen in het haar. Want hoe krijgen ze hun paarden bij de kopers in China nu er vanwege de coronacrisis veel beperkende maatregelen gelden? Normaal gesproken sturen ze eigen personeel mee in de vliegtuigen om de paarden te verzorgen, maar er mogen vooralsnog geen Europese grooms China in. De oplossing: zoek Chinezen in Nederland voor dat bijzondere klusje. Maar hoe vind je die?