Heel Alphen strijdt voor felbegeerde winst van de Buurt Battle; op zoek naar elektriciteitshuisjes

Bashar uit Oisterwijk grijpt naast titel ‘Uitblinker van het jaar’

5 oktober OISTERWIJK - Bashar Alsayegh is zaterdag in Amsterdam niet verkozen tot ‘Uitblinker van het jaar'. De Oisterwijker was vanuit het zuiden genomineerd voor de UAF-award, die in het leven is geroepen om vluchtelingen met daadkracht een hart onder de riem te steken.