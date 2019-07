Heel Tilburg alsnog aan glasvezel

TILBURG - Heel Tilburg krijgt alsnog aansluiting op het glazvezelnetwerk. KPN investeert daartoe de komende zeven jaar 55 miljoen, zo is overeengekomen met de gemeente. Dat betekent vele malen sneller internet en en aanbod van innovatieve diensten in hoge kwaliteit.

Tilburg sloot in 2013 met Reggefiber al een samenwerkingsovereenkomst om alle woningen in de stad te voorzien van glasvezel. De Reeshof, Blaak en Zorgvlied zijn al voorzien. Maar toen KPN in 2015 Reggefiber overnam, werden de investeringen stopgezet.

De draad wordt nu letterlijk weer opgepakt. KPN en Tilburg hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. De werkzaamheden beginnen binnen enkele weken in Tilburg Oud-Noord. Het duurt in totaal nog zeven jaar voor de hele stad glasvezel heeft. KPN heeft dan 55 miljoen euro in Tilburg geïnvesteerd. De aanleg wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de grond.

Randvoorwaarde voor economie en zorg

Glasvezel is vele malen sneller dan de bestaande infrastructuur met coax en koper. Gelijktijdig kunnen tal van diensten in hoge kwaliteit worden geboden. De aanleg van glasvezel is geen doel op zich, schrijven Burgemeester en Wethouders in een brief aan de gemeenteraad. ,,De echte meerwaarde van breedbandinfrastructuren zit hem in de hoogwaardige en innovatieve diensten die gebruik maken van deze infrastructuur en bijdragen aan een sterke economie en maatschappelijke innovatie. In woningen vinden steeds meer zakelijke activiteiten plaats als gevolg van thuiswerken. Dat vergt een grote capaciteit.”

B en W wijzen ook op een toenemende behoefte in het sociale domein. ,,Langer thuiswonen vraagt om meer zorg in de thuissituatie. Monitoring van zorg en diagnose op afstand vergt een internetverbinding met een hoge mate van veiligheid, snelheid en betrouwbaarheid. Glasvezel is daarvoor een randvoorwaarde.”