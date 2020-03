Heemkring De Kleine Meijerij moet in Oisterwijk afscheid nemen van onderkomen aan de Spoorlaan

Oudere inwoner Goirle overleden aan coronavi­rus

17:59 GOIRLE - De bewoner van woonzorgcomplex De Guldenakker in Goirle bij wie in het weekend het coronavirus is geconstateerd is daaraan overleden. Het slachtoffer was opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. Inmiddels zijn in Goirle vier personen positief getest op het virus.