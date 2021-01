Heemkundekring Loon op ‘t Sandt op zoek naar verhalen achter vergeten schuilkelder: ‘Er hebben Duitse soldaten in gezeten’

LOON OP ZAND - Op een voormalig landgoed in Loon op Zand is een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog herontdekt. Nu zoekt de heemkundekring naar de verhalen die er bij horen.

De schuilkelder ligt verscholen onder de stuifduinen aan het Kraanven, op het terrein van anderhalve hectare dat vroeger van een Tilburgse familie was. De huidige eigenaresse, wiens familie het landgoed jaren terug over nam, belde met de heemkundekring met de vraag of zij wisten van de schuilkelder. Dat bleek niet het geval, vertelt Kees Hesselmans, voorzitter van Heemkundekring Loon op ‘t Sandt. ,,De kelder was echt in de vergetelheid geraakt. We proberen nu meer te weten te komen over de kelder.”

Smalle gang

De kelder ligt ingegraven in een berg: er ligt circa drie meter zand bovenop en de plek wordt gemarkeerd door enkele luchtpijpen. Een smalle gang leidt naar een stalen deur, waarachter een ruimte is van circa vijf bij vier meter met een gewelfd plafond en gemetselde pilaar in het midden. Tot zover de feiten.

Maar Hesselmans wil meer weten. ,,We weten niet precies wie de schuilkelder heeft gebouwd, wel dat het in 1943 was. We hebben onderzoek laten doen naar de kelder en wijze van bouwen. De stenen zouden met paard en wagen vanuit Tilburg aangevoerd zijn. En de stenen komen wellicht van de steenfabriek in Udenhout.”

Volledig scherm Heemkundekring-voorzitter Kees Hesselmans in de gang naar de ingang van de schuilkelder in Loon op Zand © Rudolf Robben

Steenbakker

In één van die stenen staat zelfs een naam, maar daarmee is Hesselmans nog niet verder gekomen. ,,Het lijkt er op dat het van de steenbakker is en niet van iemand die hier gezeten heeft. Daarvoor is de naam te netjes in de steen gezet.” Wel weet Hesselmans dat het een echte schuilkelder is en niet ‘zomaar’ een opslagplaats. ,,Er zit een knik in de gang naar de ruimte, waardoor er bij een beschieting de kogels niet zo naar binnen kunnen.”

Voor de verhalen over de kelder sprak Hesselmans met een 86-jarige oud buurtbewoner. ,,Hij vertelde ons dat hij er met zijn vriendjes speelde. Maar het precieze verhaal kende hij ook niet. En hij wist wat van de oorlogshandelingen. Zo hebben er Duitse soldaten in de kelder gezeten nadat ze gevangen genomen waren. We zoeken nu mensen die ons meer kunnen vertellen om de puzzel compleet te maken.”

Toekomst

Of die puzzel compleet wordt en de schuilkelder behouden blijft, is nog maar de vraag. Er zijn plannen om een hoogspanningsleiding aan te leggen die dwars over de schuilkelder en de stuifduinen loopt. Die zouden dan moeten verdwijnen. ,,We maken ons dus niet alleen druk om een stukje geschiedenis te achterhalen, maar vooral ook te behouden.”