Heemkundekring naar Haaren maar hoe lang? ‘Met een beetje pech moeten we in 2022 alles weer inpakken’

Het antwoord weet waarnemend voorzitter Anton van Dorp ook niet. Hij hoopt voor langere tijd: ,,Het is een mooie plek met veel mogelijkheden. Maar het is vooralsnog voor de periode van een jaar.” Na een zoektocht van anderhalf jaar kwam langzaamaan het meest slechte scenario in zicht: ,,Een ruimte om te vergaderen maar met de collectie in opslag.” Via contacten bij de gemeente Oisterwijk kwam Haaren in beeld en kon de verhuizing beginnen. Een omvangrijke operatie, uitgevoerd door de vrijwilligers. Van Dorp is er trots op: ,,Het was een hele klus die we met veel handen geklaard hebben. Met als bijkomstigheid dat je de collectie herondekt.”